Haberler» Güncel» Haber

BAŞAKŞEHİR'DE SU SAYACI HIRSIZLARI YAKALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/-BAŞAKŞEHİR'de sitedeki dairelerden 22 su sayacı çalan iki kişi tutuklandı.

19.07.2019 16:05 BAŞAKŞEHİR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/-BAŞAKŞEHİR'de sitedeki dairelerden 22 su sayacı çalan iki kişi tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık öncesi sitenin güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışmaları kamera yansıdı.
Kayabaşı Mahallesinde, 15 Haziranda meydana gelen olayda, iki şüpheli bir sitenin dairelerinden 22 su sayacını sökerek, çaldı. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin Ümit B. (25) ile Taha Ç. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelileri Fenertepe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin sayaçları çalmadan önce sitenin güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışmaları kameraya yansıdı. Görüntülerde şüpheliler, ellerine aldıkları taşları kameraya fırlatıyor.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelilerin kameraya taş atmaları

(AKTÜEL)
-Şüphelilerin emniyetten çıkışı


Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
18:03   FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
18:03   ERBİL Konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP li vekilin ağabeyi
18:02   Develi Seyrani Kampüsünde Sıcak Asfalt Çalışması Devam Ediyor
18:02   Başkan Palancıoğlu Cami Kebir Esnafını Ziyaret Etti
18:02   Denizde boğulma tehlikesi geçiren köpeği vatandaş kurtardı
18:01   Bangladeş Başkonsolosu İslam'dan Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret
18:01   Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan 65. yıl mesajı