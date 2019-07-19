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BAŞAKŞEHİR'DE SU SAYACI HIRSIZLARI YAKALANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/-BAŞAKŞEHİR'de sitedeki dairelerden 22 su sayacı çalan iki kişi tutuklandı.

19.07.2019 16:22 BAŞAKŞEHİR


Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/-BAŞAKŞEHİR'de sitedeki dairelerden 22 su sayacı çalan iki kişi tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık öncesi sitenin güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışmaları kamera yansıdı.
Kayabaşı Mahallesinde, 15 Haziranda meydana gelen olayda, iki şüpheli bir sitenin dairelerinden 22 su sayacını sökerek, çaldı. Sitenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin Ümit B. (25) ile Taha Ç. olduğunu tespit etti. Polis, şüphelileri Fenertepe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin sayaçları çalmadan önce sitenin güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışmaları kameraya yansıdı. Görüntülerde şüpheliler, ellerine aldıkları taşları kameraya fırlatıyor.

Kaynak: DHA
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