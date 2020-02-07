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BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ DEVRİLDİ

BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi.

07.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:15BAŞAKŞEHİR'DE SU TANKERİ DEVRİLDİ
BAŞAKŞEHİR'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği su tankeri devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 17.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali Coşkun yönetimindeki 41 L 6076 plakalı su tankeri, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan Coşkun ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler tankerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Şarampole yuvarlanan tankeri kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yuvarlanan tanker

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Kazanın olduğu yol

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Şahintepe Mahallesi, Ali Coşkun, Güncel

Kaynak: DHA

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