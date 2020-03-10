BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI
Ersan SAN İSTANBUL DHABaşakşehir'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip hafif ticari araca çarptı.
10.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:32
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Başakşehir 'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.45 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdulkerim Aksu'nun kullandığı 34 HT 2761 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp karşı yöne geçti. Bu sırada yolda seyir halinde olan Ahmed Favzi Mahmed'in kullandığı 34 MM 9068 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Abdulkerim Aksu, arka koltukta bulunan 1 çocuk ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Favzi Mahmed ve yanındaki 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Başakşehir 'de, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.45 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Abdulkerim Aksu'nun kullandığı 34 HT 2761 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp karşı yöne geçti. Bu sırada yolda seyir halinde olan Ahmed Favzi Mahmed'in kullandığı 34 MM 9068 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Abdulkerim Aksu, arka koltukta bulunan 1 çocuk ile hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Favzi Mahmed ve yanındaki 1 kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI 4 YARALI
Etiketler : Başakşehir, Güncel
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