Başakşehir'de Üç İsim Takımdan Ayrı Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü Göztepe'ye konuk olacak Medipol Başakşehir
, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.
Futbolcuların dar alanda 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı, çift kale oyunla tamamladığı aktarıldı.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmanda, Alparslan Erdem
, Eljero Elia
ve Stefano Napoleoni'nin ise fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı kaydedildi.