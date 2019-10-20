Haberler » Güncel » Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 676 kilogram skunk ele geçirildi.

20.10.2019 13:53
Başakşehir'de düzenlenen operasyonda, 676 kilogram skunk ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Park Timleri, Başakşehir'de bir adresten araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin yaşadığı siteyi takibe alan ekipler, aracıyla eve gelen şüpheliyi durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2 valiz içerisinde 58 kilogram skunk ele geçirdi. Şüpheli Enver Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 20 valiz içerisinde 618 kilogram skunk bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:09 Başkan Işıksu, Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
14:14 Tel Abyad'da YPG/PKK'nın eve döşediği mayın patladı: 3 sivil yaralandı
14:13 Spor cappadocia ultra-trail 2019 sona erdi
14:13 Üsküdar'daki hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada
14:13 Beylikdüzü'ndeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu
14:13 Spor cappadocia ultra-trail 2019 sona erdi
14:08 Başkan Yıldırım, Başkan Karalar ile bir araya geldi
20.10.2019 14:15:37