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Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltıİSTANBUL - İstanbul'da helikopter destekli eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

12.11.2019 07:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 07:46
'de uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı
İSTANBUL - 'da helikopter destekli eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Özel harekat polisleri, bazı kapıları kırarak içeri girebildi.
İçeri girilmesinin ardından içerde yapılan aramalarda satışa hazır bulunan uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifadesi sürüyor.
Başakşehir'de uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı

Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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