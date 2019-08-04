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BAŞAKŞEHİR'DE VİLLAYA YAPILAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

Başakşehir'de bir villada, sağlığa zararlı metil alkolü kaynatıp damıtarak merdiven altı imalathanelere dağıttığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

04.08.2019 11:52 BAŞAKŞEHİR'DE VİLLAYA YAPILAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA

Başakşehir'de bir villada, sağlığa zararlı metil alkolü kaynatıp damıtarak merdiven altı imalathanelere dağıttığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Temmuz'da Başakşehir'de bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda, Yaşar Y. (37) ve Abdurrahman K. (39) yakalandı. Adreste yapılan aramada 3 ton 750 litre metil alkol, kaynatma kazanı ve çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi. Villada ayrıca, İzmir, Hatay ve Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış değişik markalarda alkollü içki kolileri bulundu. Kiraladıkları villayı alkol imalathanesine dönüştürdüğü öne sürülen şüphelilerin, ucuz olarak temin ettikleri, sağlığa zararlı metil alkolü kazanlarda kaynatıp damıttığı, tedarikçi olarak merdiven altı alkol imalathanelerine dağıttığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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-Polis kamerası
-Operasyonun görüntüsü
-Polislerin içeri girmesi
-Ele geçirilen malzemeler
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Başakşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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