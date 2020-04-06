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Başakşehir'de virüs fırsatçılarına operasyon: 100 bin maske ele geçirildi

Başakşehir'de virüs fırsatçılarına operasyon: 100 bin maske ele geçirildi Başakşehir'de yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 100 bin sahte maske ele geçirildi.

06.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:47
Başakşehir 'de virüs fırsatçılarına operasyon: 100 bin maske ele geçirildi
İSTANBUL - Başakşehir'de yasa dışı olarak maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 100 bin sahte maske ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde kaçak ve sahte maske üretildiği bilgisini edinen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bugün öğleden sonra söz konusu bir iş yerine İlçe Zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde 2 dikiş makinesi ve satışa hazır halde yaklaşık 100 bin adet maske ele geçirildi.
İşletme sahibi hakkında yasal işlem yapılarak "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan ceza kesildi. Kayıt dışı olarak faaliyet gösteren iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince baskına uğrayan kayıt dışı iş yerinde makinelerin maske üretimine devam etmesi dikkat çekti. Başakşehir’de virüs fırsatçılarına operasyon: 100 bin maske ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

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Başakşehir'de virüs fırsatçılarına operasyon: 100 bin maske ele geçirildi
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