Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başakşehir'de virüs fırsatçılarına operasyon

Başakşehir'de yasa dışı maske üretilen bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 12 bin ürün ele geçirildi.

13.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:31
Başakşehir'de virüs fırsatçılarına operasyon
Başakşehir 'de yasa dışı maske üretilen bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince yapılan baskında 12 bin ürün ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği hafta sonunda kaçak maske üretildiği bilgisini edinen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün öğleden sonra saat 16.00 sıralarında söz konusu iş yerine İlçe Zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde 9 dikiş makinesi ve satışa hazır halde yaklaşık 12 bin adet kaçak üretilmiş maske ele geçirildi.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem yapılarak "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan ceza kesildi. Kayıt dışı olarak faaliyet gösteren iş yerinin ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahintepe Mahallesi, Başakşehir, Zabıta, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Başakşehir'de virüs fırsatçılarına operasyon - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:41: Zehirli gözlemenin içinden miras cinayeti çıktı - Haberler 11:40: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'Ağrı Dağı' açıklaması - Haberler 11:39: (Özel) Çaresizliğin yüzüyken, umudun yüzü olan Sabiha nine - Haberler 11:37: Karantinada ağrılarınız 3 kat artabilir, egzersizle önlem alın - Haberler 11:23: BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi - Haberler 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti