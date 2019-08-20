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Başakşehir'de Volkan Babacan'ın geleceği Muhammed'e bağlı

Medipol Başakşehir, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

20.08.2019 12:35 Başakşehir'de Volkan Babacan'ın geleceği Muhammed'e bağlı
Medipol Başakşehir, Bursaspor'un genç kalecisi Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Turuncu-lacivertliler, bu transferi gerçekleştirdiği takdirde Teknik Direktör Okan Buruk, takımın tecrübeli eldiveni Volkan Babacan'ın ayrılmasına izin verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a elenen, Süper Lig'in ilk haftasında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden Başakşehir'de, transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu-lacivertlilerde listenin en başında ise Bursaspor'un 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer yer alıyor. Yeşil-beyazlı ekiple görüşmelerde son aşamaya gelen İstanbul temsilcisi, genç eldiveni renklerine bağlayarak hem geleceğe yatırım yapmak hem de Mert Günok'un alternatifi olacak bir isim ile yola devam etmek istiyor. Öte yandan Bursaspor'un, TFF 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştığı Fatih Karagümrük maçında Şengezer'i kadroya almaması, bu transferin büyük ölçüde bittiği yorumlarını da beraberinde getirdi.
MUHAMMED GELİRSE VOLKAN GİDECEK Medipol Başakşehir'de yönetim ve teknik heyet, Muhammed Şengezer'i transfer etmesi halinde ise Volkan Babacan'ın takımdan ayrılmasına onay verecek. Eski performansından uzak olan ve kaleyi Mert'e kaptırdıktan sonra çok fazla da forma şansı bulamayan Babacan ile Beşiktaş yakından ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Volkan'ı kadrosuna katmak için Başakşehir'in Muhammed'i almasını bekliyor.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Volkan Babacan, Başakşehir, Bursaspor, Güncel

Kaynak: İHA

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