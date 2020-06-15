BAŞAKŞEHİR'DE YAĞMUR NEDENİYLE DORSESİ KAYAN TIR YOLDAN ÇIKTI

Başakşehir'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden TIR, dorsesinin kayması sonucu bariyerlere çarparak yol dışına çıktı.

15.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:38
Başakşehir'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden TIR, dorsesinin kayması sonucu bariyerlere çarparak yol dışına çıktı.
Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Başakşehir TEM bağlantı yolu ile Olimpiyat Stadı Yolu'nun kesiştiği yerde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyreden 33 AEN 195 plakalı TIR, dorsesinin kaymasıyla, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkıp bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön bölümü ters dönerek yol dışına çıktı. Kaza nedeniyle yoldaki 2 şeritten biri trafiğe kapandı. Kaza yerine gelen polisin işlemlerini bitirmesinin ardından TIR çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. BAŞAKŞEHİR’DE YAĞMUR NEDENİYLE DORSESİ KAYAN TIR YOLDAN ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir, Sabah, Güncel, Haber

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