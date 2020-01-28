Haberler » 3. Sayfa » Başakşehir'de yan bakma cinayeti - Haberler

Başakşehir'de yan bakma cinayeti

Başakşehir'de "yan bakma" meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

28.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:47Başakşehir'de yan bakma cinayeti
'de "yan bakma" meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Mahallesi'nde 4 Ocak Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Mırza Khalafov ve Muhammed R.T. sokakta dururken, Samet A., Ekber İ. ve Hüseyin K. yanlarına gelerek yan baktın deyip Mırza Khalafov'u darp etti. Khalafov kanlar içinde yere yığılırken, şahıslar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mırza Khalafov'u hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Khalafov, 24 Ocak günü hayatını kaybetti.Olayda yaralanan Muhammed R.T. de Başakşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Muhammed R.T.'nin ifadesinde, Mırza Khalafov ile olaydan önce saat 17.30 sıralarında buluştuklarını, birlikte alkol aldıklarını, olay saatinde hava alırken tanımadığı iki erkek şahsın geldiğini, Khalafov'u dövmeye başladıklarını, aşırı alkollü olduğundan kavgayı ve nedenini hatırlamadığını, Khalafov'un yerde baygın olarak yattığını ve sonra ambulansın geldiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin Samet A., Ekber İ. ve Hüseyin K. olduğunu tespit etti. Samet A. isimli şahsın gasp ve hırsızlık suçundan 23 Ocak günü yakalanarak cezaevine gönderildiği, Ekber İ.'nin de gasp ve yağma suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi. Ekber İ. ve Hüseyin K. yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Başakşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:08  Ahbap nasıl yazılır? Ahbab mı, ahbap mı, ahpap mı? Ahbap ne demek?
15:38  Ahbap Derneği nedir? Ahbap Platformu nedir? Ahbap Derneği kimin? Ahbap Derneği amacı nedir? Ahbap Yönetim Kurulu'nda kimler var?
15:25  Venom filmi konusu nedir? Venom oyuncuları ve Venom (Zehirli Öfke) özeti!
15:01  Kadirli posta kodu kaç?
14:52  Kahverengi kokarca nedir? Kahverengi kokarca zararları! Kahverengi kokarca hangi bitkilere zarar veriyor? Kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri
29.01.2020 21:39:53