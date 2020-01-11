Başakşehir'de yangın (5)

Başakşehir
'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir tekstil firmasının 4 ve 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerini boşaltan çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken polis ekipleri tedbir amaçlı Yaşar Doğu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bu arada yangına müdahale etmek için olay yerine giden bir itfaiye aracı da İSTOÇ Çevre Yolu'nda kaza yaparak devrildi. İtfaiye
personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BaşakşehirYangınMuhabir İbrahim Halil Aktürk,Alparslan ErmişRedaktör Hanife SevinçYayınlayan Berin Alpaslan4Y-2041831711-01-2020 10: 34İstanbul Yayınlayan Servis: İstanbulKategori: GenelBülten: GenelBaşakşehir'de iş yeri yangınıBaşakşehir'de iş yerinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.