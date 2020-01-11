Haberler » Güncel » Başakşehir'de yangın (5) - Haber

Başakşehir'de yangın (5)

Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

11.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:01
'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir tekstil firmasının 4 ve 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerini boşaltan çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken polis ekipleri tedbir amaçlı Yaşar Doğu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bu arada yangına müdahale etmek için olay yerine giden bir itfaiye aracı da İSTOÇ Çevre Yolu'nda kaza yaparak devrildi.
personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BaşakşehirYangın
Muhabir İbrahim Halil Aktürk,Alparslan Ermiş
Redaktör Hanife Sevinç
Yayınlayan Berin Alpaslan
4Y-2041831711-01-2020 10: 34
İstanbul
Yayınlayan Servis: İstanbulKategori:
Genel
Bülten:
Genel
Başakşehir'de iş yeri yangını
Başakşehir'de iş yerinde çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Başakşehir'de yangın (5)

Başakşehir, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:49  Kamuda branşının en büyüklerinden olan Üroloji-Üroonkoloji Merkezi şifa dağıtıyor - Haber
12:48  Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,... - Haber
12:48  Söke'de Kent Konseyi üyeleri çevre temizliği yaptı - Haber
12:47  Üsküdar'da anne ve kızının yaralandığı kaza kamerada - Haber
12:47  Büyükçekmece'de bilezik gasp eden şüpheli yakalandı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 12:57:13