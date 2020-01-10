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Başakşehir'de yangın paniği: Okul tahliye edildi

Başakşehir'de özel bir okulun alt katında bulunan dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı.

10.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:31
'de özel bir okulun alt katında bulunan dükkanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın Başakşehir Mevlana Celaleddin Rumi Caddesi'nde bulunan bir okulun alt katında bulunan dükkanda meydana geldi. Kısa sürede alevler iş yerindeki yangın, paniğe neden olurken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının hemen üst kattaki okulu sıçrama tehlikesine karşın okulda bulunan öğrenciler ve çalışanlar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler kısa sürede kontrol altına aldı. Öğrencilerin korkulu anlar yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonrasında da dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının tamamen kontrol altına alındığı olayda ekiplerin tedbir amaçlı çalışmaları sürüyor.
(İHA)
Başakşehir'de yangın paniği: Okul tahliye edildi

Mevlana Celaleddin Rumi, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA


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