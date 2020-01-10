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BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ

BAŞAKŞEHİR'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.

10.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:05BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN PANİĞİ; OKUL TAHLİYE EDİLDİ

BAŞAKŞEHİR'de bir işyerinde çıkan yangın nedeniyle aynı sitede bulunan bir okul tahliye edildi.

Yangın saat 09.30 sıralarında Başak Mahallesi'nde bulunan özel bir okulun alt katındaki iş yerinde çıktı. Pvc kapı ve  pencere sistemleri satışı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Alev alev yanan iş yerini gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine verdi.  Bu sırada yükselen dumanlar iş yerinin yakınında bulunan özel okula da yayılmaya başladı.Önlem amaçlı öğrenciler ilk olarak okul bahçesinde çıkarıldı, ardından  okul tamamen tahliye edildi. Bazı öğrenciler okula gelen velilerine teslim edilirken bazı öğrencilerde servisle evlerine gönderildi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan  itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaşanan olayı anlatan 7. sınıf öğrencisi Miraç Yılmaz, "Biz teneffüsteydik o sırada sonra hepimizi bahçeye çıkardılar. Alarmlar çaldı ilk ilkokula gidenleri çıkardılar" diye konuştu.  Okula öğrencisini almaya gelen bir veli de " bir sorun yok öğrencimi almaya geldim" dedi.

ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken,iş yerinde hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangından cep telefonu görüntüsü

-Yanan iş yerinden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Okuldan ve tahliyelerden görüntü

-Veli ve öğrencilerle röportaj

-Diğer detaylar



İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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