Başakşehir'de yeni normal denetimleri yapıldı

Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni normal hayata geçiş sürecinde restoran ve kafelere denetimler gerçekleştirdi.

Başakşehir'de yeni normal denetimleri yapıldı
18.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:57
Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni normal hayata geçiş sürecinde restoran ve kafelere denetimler gerçekleştirdi. İşletmelerin ise sosyal mesafe, maske ve oturma düzeni kurallarına uyguladığı görüldü.

1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal hayata geçiş süreci kapsamında Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bugün ilçede faaliyet gösteren restoran ve kafeleri denetledi. Zabıta ekipleri ilçede yer alan hizmet sektöründeki işletmelerde genel düzen, hijyen, ekipman temizliği, sosyal mesafe kuralına uygun masa düzeni, girişlerde dezenfektan olup olmadığı, muhafaza koşulları ve maske kullanımı ile alakalı denetlemelerini gerçekleştirdi. İşletmelerin ise sosyal mesafe, maske ve oturma düzeni kurallarını uyguladığı görüldü.

"Eksik gördüğümüz hususlarla ilgili esnaflarımızı uyarıyoruz"

Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Ataner Bozkurtbaş, "Kafe, restoran ve fast-food tarzında hizmet veren işletmeleri denetliyoruz. Bu kontrollerimizde eksik gördüğümüz hususlarla ilgili esnaflarımızı uyarıp bilgilendirme yaparak, standartları istenen düzeye getirmeye çalışıyoruz. Korona virüse karşı alınacak tedbirlerle alakalı özellikle masaların mesafesi, el dezenfektanı kullanıp kullanılmaması, maskesiz girilip, çıkılıyor mu? Bunlarla ilgili girişlerde uyarılar var mı? Çalışanlar kişisel hijyen kurallarını uyguluyor mu? Bunları kontrol ediyoruz. Ayrıca işletmelerin gıda ürünlerinin üretildiği veya saklandığı yerlerdeki hijyen durumunu da kontrol ediyoruz" dedi.

"Aynı aileden olmayanları kesinlikle bir arada oturtmuyoruz"

İşletme sahibi Sefa Uyar, "Girişte yine ateş ölçüyoruz. Yerlere uyarı afişleri astık, 1,5 metre mesafe kuralına uyulması adına. Masaların arası 2 metre mesafeyle düzenlendi. Aynı aileden olmayanları kesinlikle bir arada oturtmuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel, Haber

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