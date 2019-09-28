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Başakşehir'de yola ağaç devrildi

Başakşehir gece saatlerinde yola ağaç devrildi.

28.09.2019 14:18Başakşehir'de yola ağaç devrildi

Başakşehir gece saatlerinde yola ağaç devrildi. Bazı binaların elektriğinin kesilmesine neden olan ağaç itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı.
Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi Medeniyet Caddesi'nde yol kenarında bulunan ağaç gece saatlerinde yola devrildi. Sabah gün aydınlandığında devrildiği fark edilen ağaç için itfaiye ekiplerine haber verildi. Medeniyet Caddesi'ni ulaşıma kapatan ağaç, elektrik kablolarını da kopardığı için cadde üzerinde bulunan bazı binaların elektriği kesildi. İtfaiye ekipleri de elektrikli testereyle ağacı parçalara ayırdı. Kesilen parçaların yol kenarına taşınmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Elektrik kablolarından görüntü
Trafiğe kapanan yol


- İstanbul

Başakşehir, Bahçeşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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