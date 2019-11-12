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Başakşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı.. şüphelinin kaçış anı kamerada

BAŞAKŞEHİR'de 2 yıl önce öldürülen Afganistan uyruklu Ahmet Samir Azizi (28)?in katil zanlısı olarak aranan Mohammed D., polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada, daha GBT taraması yapılmadan cinayeti işlediğini itiraf etti.

12.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:48
BAŞAKŞEHİR'de 2 yıl önce öldürülen uyruklu Ahmet Samir Azizi (28)?in katil zanlısı olarak aranan Mohammed D., polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada, daha GBT taraması yapılmadan cinayeti işlediğini itiraf etti. Şüphelinin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Mohammed D.?nin olayın ardından Afganistan'a kaçtığı, 2 ay önce çalışmak için yeniden İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
Tekstil atölyesinde çalışan Afganistan uyruklu Ahmet Samir Azizi, 10 Ekim 2017'de 'de yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler de olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Bakırköy sahilinde dün polis ekipleri, şüpheli şahıslara yönelik uygulama yaptı. Edinilen bigilere göre korkan ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken katil zanlısı olarak aranan Afgan uyruklu Mohammed D.(24), daha GBT (Genel Bilgi Taraması) yapılmadan, polisin kendisi için geldiğini sanarak suçunu itiraf etti. Gözaltına alınarak.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin sorgusunda, Ahmet Samir Azizi ile arkadaş olduğunu aynı tekstil atölyesinde çalıştıklarını ve aynı evde kaldıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelinin, arkadaşıyla cinayetten önce tartıştıklarını ardından evden çıkıp bir bıçak bularak eve geri geldiğini ve cinayeti işlediğini itiraf ettiği de bildirildi. Cinayeti işleyen Mohammed D.?nin olayın ardından evden Afganistan'a kaçtığı, 2 ay önce tekrar İstanbul'a çalışmak için döndüğü öğrenildi.
Şubedeki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mohammed D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başakşehir'deki cinayetin zanlısı yakalandı.. şüphelinin kaçış anı kamerada

Afganistan, Başakşehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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