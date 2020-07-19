Başakşehir-Kayserispor maçındaki elektrik kesintisi jenaratörden dolayı olduğu açıklandı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Medipol Başakşehir-Kayserispor maçında yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili, "Elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.
19.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:03
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Kayserispor müsabakasında 2 kez elektrik kesintisi yaşandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), "Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nu da kapsayan bölgede 19 Temmuz 2020 gecesi elektrik dağıtım şebekemizde herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmamıştır. Medipol Başakşehir - Kayserispor müsabakası sürmekte iken yaşanan elektrik kesintilerinin stadyumun jeneratör sisteminden kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler: Kayserispor, Başakşehir, Spor, Haber
Yorumlar (11)
VATANDAS: Elektrikler varken jeneratorlerle mi aydinlatiliyormus ? Haber mi yalan, Aciklama mi yanlis , Baska seyler de mi var ?
DORUK KOR: Benim bildiğim kadariyla elektrikler kesilince jenaretör devreye girer ama demekki jeneratöre mazot koymamişlar vah garibim dilide yok ki sitem etsin hahahahhaha.