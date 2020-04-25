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Başakşehir'deki hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı

Başakşehir'de yaşanan hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı.

25.04.2020 05:19 | Son Güncelleme: 25.04.2020 05:21
Başakşehir'de yaşanan hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı.
Edinilen bilgiye göre yaşları küçük 2 şüpheli, çalıntı olduğu belirlenen bir motosikletle, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kayabaşı köyü Akar Caddesi'nde polise ateş eden şüpheliler, motosikleti bırakarak boş arazide kaçmaya devam etti.
Yaya olarak devam eden kovalamacada şüphelilerden biri bacağından yaralanarak etkisiz hale getirildi ve olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheli gözaltına alınarak Başakşehir Polis Merkezine götürüldü.
Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kaçtıkları arazide ve motosiklet üzerinde delil çalışması yaptı.
Hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başakşehir’deki hırsız-polis kovalamacasında 1 şüpheli yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Kayabaşı, Polis, Güncel , Haber
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