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BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE GETİRİLDİ

(Tür: İstanbul)

17.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:04
(Tür: İstanbul ) BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNA AVRUPA'DAN GELEN TÜRKLER GECE DE GETİRİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

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