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BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA 14 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

BAŞAKŞEHİR Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda karantinada bulunanlar için 14 günlük süre doldu.

31.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:52
BAŞAKŞEHİR Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda karantinada bulunanlar için 14 günlük süre doldu.
Avrupa ülkelerinden gelen Türk vatandaşlarının karantina altında tutulduğu Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdunda 14 günlük süre doldu. Karantinada bulunan kişilerin aileleri, karantinadaki yakınlarını almak için yurdun önüne geldi.
Kayseri'den geldiğini söyleyen Mükremin Akbulut "Annem ile babam burada. Fransa'dan gelmişlerdi. Karantina süreçleri sıkıntısız bir şekilde bitti. Bugün de saat 17.00'de çıkacaklar. Alıp memleketimize döneceğiz. Kendileriyle bugün görüştük. Herhangi bir sorun olmadığını ve bugün çıkacaklarını söylediler. Test yapılacak bir durum da olmadı. Günde 3 sefer ateşlerini ölçtüklerini söylediler." dedi.
İzmir'den gelen Berk Karlık "Annem Belçika'dan geldi. 14 gün karantinada kaldı. Bugün son gün. Saat 17.00'de çıkacaklarını söylediler. Kontrollerini yaptılar. Kötü bir şey çıkmadı. Durumu iyi. Her gün düzenli olarak görüşüyoruz. Çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.
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BAŞAKŞEHİR’DEKİ KARANTİNA YURDUNDA 14 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Kanuni Sultan Süleyman, Başakşehir, Karantina, Avrupa, Güncel

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BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA 14 GÜNLÜK SÜRE DOLDU
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