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BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA TAHLİYELER TAMAMLANDI

İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliyeler gerçekleştirildi.

31.03.2020 21:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:17
BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDA TAHLİYELER TAMAMLANDI

İstanbul 'da Avrupa 'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliyeler gerçekleştirildi.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi bugün doldu. Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda kalanlar saat 17.00'de tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderildi. Yurtta kalanların tahliyeleri tamamlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerin çıkışı

-Yurt önünde bekleyen yakınları

-Özel araçlarıyla yakınları tarafından götürülenler

-Yurttan çıkanlar ile röp.

Detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, İstanbul, Avrupa, Güncel
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