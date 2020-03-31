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BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDAN ÇIKIŞLAR BAŞLADI (1)

İstanbul'da Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.

31.03.2020 17:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:21
BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDAN ÇIKIŞLAR BAŞLADI (1)

İstanbul 'da Avrupa 'dan gelen Türk vatandaşlarının yerleştirildiği karantina yurtlarında tahliye başladı.

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları İstanbul'da 3 yurda yerleştirilmişti. 14 günlük karantina süresi doldu. Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda kalanlar saat 17.00'de tahliye edilmeye başladı. Karantinada bulunanlarından bazılarının yakınları da yurdun önüne geldi. Tahliye edilen yakınlarını özel otomobilleriyle alanlar yurttan ayrıldı. Yurttan ayrılacak bazı vatandaşlar için ise otobüsler içeriye alındı. Karantina süreci dolanlar otobüslerle de evlerine gönderilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerin çıkışı

-Yurt önünde bekleyen yakınları

-Özel araçlarıyla yakınları tarafından götürülenler

Detaylar


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, İstanbul, Avrupa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››BAŞAKŞEHİR'DEKİ KARANTİNA YURDUNDAN ÇIKIŞLAR BAŞLADI (1) - Haberler

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