Haberler » Güncel » Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti (1) - Haber

Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti (1)

BAŞAKŞEHİR'de bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında Suriye uyruklu bir kız bebek ile ablası hayatını kaybetti.

24.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:25Başakşehir'deki yangında 1 bebek ile 16 yaşındaki ablası hayatını kaybetti (1)
BAŞAKŞEHİR'de  bir evde elektrikli sobadan çıkan yangında uyruklu bir kız bebek ile ablası hayatını kaybetti.

Yangın saat 10.00 sıralarında  Güvercintepe Mahallesi 24. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı öğrenilen yangında bodrum katı bir anda duman sardı. Binadan çıkan dumanları görenler itfaiyeye verdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gitti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evin içinde 16 yaşındaki ablanın bebeğe sarılmış olarak hareketsiz halde yattığını gördü.

EVDE YALNIZLARDI

Sağlık ekipleri hareketsiz halde yatan Evisla Halil ve Rusia Halil'in hayatlarını kaybettiklerini belirlendi. Evde hayatını kardeşlerin o binada bulunan akrabalarına ziyarete geldikleri, evde bulunanların alışverişe çıktığı için 2 kız kardeşin evde yalnız olduğu öğrenildi.

İki kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından polis sokağı güvenlik şeridi  ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri evin içinde uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde hayatını kaybeden kardeşleri ailelerinden bilgi topladı.  İncelemelerin tamamlanmasının ardından kapının önüne getirilen cenaze arabasıyla iki kardeşin cenazeleri araca yüklendi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazelerin çıkarılması  esnasında bazı aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bayılan iki kız kardeşin annesi de 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye  götürüldü.


- İstanbul

İtfaiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Kozan'da 4 büyüklüğündeki deprem
17:08 Dr. Aafia Sıddıki'ye destek toplantısı
17:07 Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
17:07 Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor
17:06 Taksim'de kavgada kağıt toplayıcısı yaralandı
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
15:51 Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz
24.11.2019 17:09:05