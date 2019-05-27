27.05.2019 15:24
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Başakşehir'den Abdullah Avcı Açıklaması

Başakşehir Kulübü, adı Beşiktaş ile de anılan Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Medipol Başakşehir Kulübü, Teknik Direktörü Abdullah Avcı hakkında kulüpten ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İşte yapılan açıklama;

"Gazetelerde ve televizyonlarda teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Medyada sıkça yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze yurtiçinden bir resmi teklif gelmemiştir." ifadeleri yer aldı.

55 yaşındaki Abdullah Avcı'nın adı son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile geçiyordu.

Başakşehir'den Abdullah Avcı Açıklaması Beşiktaş, Başakşehir, Abdullah Avcı, Spor


YORUMLAR (6)
BJK: ABDULLAH AVCIYI İS TE Mİ YO RUZ
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KERESTECİ ABUZER: Abdullah oruç tutuyormu acaba.
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GS: heh birazda bu slyalı abdullahla uğraşınezik jimnastik klübü
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BJK: SEÇİMİ BEKLİYORLAR
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  • FİKİR ADAMI : Ne seçimi, nasıl bir kafa yaşıyorsunuz merak ediyorum :)
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