30.05.2019 15:11
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Başakşehir'den Avcı'ya videolu veda

Başakşehir

Medipol Başakşehir'de yollların ayrıldığı Abdullah Avcı'ya bir video ile veda edildi.


Medipol Başakşehir'de yollların ayrıldığı Abdullah Avcı'ya bir video ile veda edildi. 
Spor Toto Süper Lig  ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Turuncu lacivertli kulüp, hazırladığı videolu veda mesajında, Abdullah Avcı'nın görev aldığı dönemlerden fotoğraflarına yer verdi. "Yolun açık olsun hocam" başlığı ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video büyük beğeni topladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Avcı için paylaşılan video
DGS KODU: 30.05.2019 - Haber Kodu : 190530126


- İstanbul Abdullah Avcı, Başakşehir, Spor
Kaynak: DHA


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