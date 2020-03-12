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Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sahasında Kopenhag 1-0 mağlup eden Başakşehir, Avrupa'daki 29. maçında 8. galibiyetini elde etmiş oldu.

12.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:20

Medipol Başakşehir , UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Kopenhag 'ı 1-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Avrupa kupalarındaki 29. maçında 8. galibiyetini aldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa sahnesinde bugüne kadar yaptığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etmişti. Bu maçlarda 31 gol atan Başakşehir, kalesinde 42 gole engel olamadı.

Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet

Kaynak: İHA

Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor

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