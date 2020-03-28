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Başakşehir'den evde kal çağrısı

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, koronavirüs salgınına karşı evde kalınması ile ilgili bir çağrıda bulundu.

28.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:23
Başakşehir'den evde kal çağrısı
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü futbolcuları ve teknik heyeti, koronavirüs salgınına karşı evde kalınması ile ilgili bir çağrıda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet evde kal çağrısında bulundu. Futbolcular ve teknik heyet çektikleri videoda Türk halkına mesaj verirken, herkesi evde kalması yönünde uyardı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Medipol Başakşehir Fk, Spor

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Haberler ›› Spor ››Başakşehir'den evde kal çağrısı - Spor
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