Başakşehir'den flaş Arda Turan kararı!

Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği öğrenildi. Arda'nın G. Saray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Başakşehir'le 1 yıllık kiralık sözleşmesi daha bulunuyor. Başakşehir'in yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği belirlendi.

YÖNETİM FATİH TERİM'LE GÖRÜŞECEK

G.Saray Yönetimi'nin Arda Turan transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Yönetim Terim'le görüşerek transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.