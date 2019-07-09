09.07.2019 09:58
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Başakşehir'den flaş Arda Turan kararı!

Gelecek sezon için transferlere devam eden Galatasaray'da Arda Turan sürprizi yaşanıyor. Terim ile araları düzelen Arda Turan'ın transferi için hem Başakşehir hem de Barcelona ile görüşüleceği belirtildi. Başakşehir'in de yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği öğrenildi.

Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Arda ile kırgınlık yaşayan Terim'in eski öğrencisiyle buzları erittiği öğrenildi. Arda'nın G. Saray'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri izlediği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR GÖNDERMEK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan'ın Başakşehir'le 1 yıllık kiralık sözleşmesi daha bulunuyor. Başakşehir'in yüksek bedeli nedeniyle Arda'yı göndermek istediği belirlendi.

YÖNETİM FATİH TERİM'LE GÖRÜŞECEK

G.Saray Yönetimi'nin Arda Turan transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Yönetim Terim'le görüşerek transferi mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor.

Başakşehir'den flaş Arda Turan kararı!
Arda Turan, Başakşehir, Barcelona, Saray, Spor

YORUMLAR (2)
HAAAAYIIIIIIIRRR: arda galatasaraya gelirse ben de takımı bırakırım
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HALİT ÇETİN: arkadaş bu futbolcu değil ki artık. Bi vazgeçin artık da
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