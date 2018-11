- Başakşehir'den Kızılay'a kan bağışı

20 Kasım 2018 Salı 16:25



- Başakşehir'den Kızılay'a kan bağışıAbdullah Avcı ve futbolcular kan bağışladıBaşakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "İnsan hayatından daha önemli bir şey yoktur"İSTANBUL - Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolculardan Mert Günok, Junior Caiçara ve Marcio Mossoro, Kızılay'a kan bağışladı. Abdullah Avcı, kan bağışının ardından, "İnsan hayatından daha önemli bir şey yoktur" dedi. Başakşehir Kulübü, kan bağışının önemine dikkat çekmek için, Fatih Terim Stadı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolculardan Mert Günok, Junior Caiçara ve Marcio Mossoro, Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek burada kan bağışı yaptı. Başakşehir Kulübü'nün Kızılay ile ortaklaşa yaptığı bir organizasyonda yer aldıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "Kan bağışı hayat kurtarır. Meslek itibariyle bazen kazanıyoruz bazen kaybediyoruz ve üzülüyoruz. Ancak insan hayatı kadar değerli bir şey yoktur. Her şey onun önündedir. Kulüp olarak buna destek verdik. Bugün böyle bir organizasyon içindeyiz. Önümüzdeki hafta Göztepe deplasmanımız var. Kanı benden alan arkadaş Sivasspor'lu ve sonrasında onlarla maçımız var. Kızılay'a kan bağışında bulunanlara maç biletiyle ilgili de bir organizasyon yapılacaktır. Buradan bilgilendirmiş olayım. Çok güzel bir organizasyon ve insan hayatı çok değerlidir. Biz de ona katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."İğnenin acısı geçer!"Başakşehir'in Göztepe deplasmanında kan kaybedip kaybetmeyeceği sorusunu, "Bugün tek konumuz Kızılay'la yaptığımız organizasyondur. Oyunlar oynanır biter, sonuçlar alınır, lig biter. Önemli olan insan hayatıdır ve onun için buradayız" şeklinde yanıtlayan Avcı, insanların iğne korkusuyla ilgili olarak da, "Her şey bir adım atmakla başlıyor. İnsan alışıyor. Bence bunlar güzel organizasyonlar. Gittiği yerler çok güzel yerler. İğnenin acısı anlık ama bunun dokunduğu yerler çok fazla. Bu tarafı daha değerli" diye konuştu.Turunç: "Kulüplerimize çok teşekkür ediyoruz"Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ise, Abdullah Avcı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın 150 yıldır, milletin bağışlarıyla ayakta durduğunu söyleyen Turunç, "Kan bağışı için buradayız. Yöneticilere, teknik ekibe, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Başakşehir, kulüp olarak diğer kulüplerimizin olduğu gibi her zaman yanımızda. Bundan kısa bir süre önce de yine Başakşehir kulübünden Kızılay'a 15 araç tahsis edilmişti. Katkılarından dolayı, hiç tanımadığı insanların hayatını kurtaracak olan değerli futbolculara, teknik ekibe ve yönetime teşekkür ediyorum. İyi ki Kızılay var, iyi ki Kızılay'ı seven değerli kulüplerimiz var" açıklamasını yaptı.