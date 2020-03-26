Başakşehir'den koronavirüs açıklaması
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcular, teknik heyet ve personellerine koronavirüs testi uygulandığını açıklayarak, test sonrası pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu.
26.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:52
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcular, teknik heyet ve personellerine koronavirüs testi uygulandığını açıklayarak, test sonrası pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu.
Başakşehir'den koronavirüs açıklaması geldi. Turuncu-lacivertli takımda futbolcular, teknik heyet ve personel koronavirüs testine tabi tutulurken, pozitif sonuçlara rastlanmadığı aktarıldı. Başakşehir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." - İSTANBUL
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Kaynak: İHA
Etiketler: Medipol Başakşehir Fk, Koronavirüs, Başakşehir, Spor