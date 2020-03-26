Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, futbolcular, teknik heyet ve personellerine koronavirüs testi uygulandığını açıklayarak, test sonrası pozitif sonuca rastlanmadığını duyurdu.



Başakşehir'den koronavirüs açıklaması geldi. Turuncu-lacivertli takımda futbolcular, teknik heyet ve personel koronavirüs testine tabi tutulurken, pozitif sonuçlara rastlanmadığı aktarıldı. Başakşehir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA