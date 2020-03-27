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Başakşehir'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı

Medipol Başakşehir, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

27.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:22
Başakşehir'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı
Medipol Başakşehir , koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan geçmiş olsun mesajında "Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Yusuf Günay, Galatasaray, Başakşehir, Spor

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Haberler ›› Spor ››Başakşehir'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı - Spor
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