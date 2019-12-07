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Başakşehir, Denizlispor deplasmanında

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

07.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:28Başakşehir, Denizlispor deplasmanında
Süper Lig'in 14. haftasında Medipol , yarın deplasmanda ile karşılaşacak. Ligde 7. randevularına çıkacak olan iki ekip arasında oynanan mücadelelerde, tarafların 3'er galibiyeti bulunuyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 13 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 25 puanla maç eksiğiyle üçüncü sırada bulunurken, yeşil-siyahlılar ise 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle hanesine yazdırdığı 17 puanla 9. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 7. randevu

Başakşehir ile Denizlispor, ligde bugüne kadar 6 defa birbirlerine rakip oldu. Bu mücadelelerde iki takım da 3'er galibiyete sahip. İstanbul ekibinin attığı 8 gole, Denizli temsilcisi de 9 golle karşılık verdi.

Turuncu-lacivertliler ile yeşil-siyahlılar, Süper Lig'de son olarak 2009-2010 sezonunda karşı karşıya gelmiş, kazanan da 3-1'lik skorla Başakşehir olmuştu.

Crivelli cezalı

Okan Buruk'un takımının 7 golle en skorer ismi olan Enzo Crivelli, sarı kart cezası nedeniyle Denizli'ye karşı forma giyemeyecek. 24 yaşındaki futbolcu haricinde Başakşehir'de sakat yada cezalı oyuncu bulunmuyor.

Düdük Alper Ulusoy'da

Yarın saat 16.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. - İSTANBUL

Denizlispor, Başakşehir, Denizli, Spor

Kaynak: İHA

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