Başakşehir deplasmandan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir 'i konuk etti. Mücadele konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.Maçtan dakikalar 6. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla giren Napoleoni'nin sağ çaprazdan vurduğu şutta top kalenin sağ direğinin yanından az farkla auta çıktı.10. dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan topa vuran Mahmut Tekdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.27. dakikada sağ kanattan yüklenen Başakşehir'de yapılan ortaya ceza sahası içinde yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.33. dakikada orta alandan atağa çıkan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Demba Ba ceza sahasına girdi. Kalenin sol çaprazından topa vuran Demba Ba'nın şutunda top çerçeveyi bulmadı.36. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasına giren Tripic'in sağ çaprazdan vurduğu şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.40. dakikada sol kanattan atak yapan Başakşehir'de Visca ceza sahası içine ortaladı. Ceza sahası içinde bulunan Demba Ba, vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-153. dakikada atağa hızlı çıkan Başakşehir'de Aleksic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca sağ çaprazdan topa vurdu, kaleci Beto üzerine gelen topu kurtardı.57. dakikada orta alandan atak yapan Başakşehir'de Demba Ba, ceza sahası dışında Crivelli'ye pas verdi. Crivelli, topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-261. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışından verilen pasla 6 pas çizgisi üzerinde topla buluşan Wilzeck'in şutunda top çerçeveyi bulmadı.64. dakikada ceza sahasına giren Visca, sağ çaprazdan şansını denedi ancak top yerden kalenin sağından auta çıktı.82. dakikada Tripic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Titi'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.85. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Gassama'nın ortasına ceza sahası içinde topa kafayla vuran Castro, topu kaleye yönlendirdi. Kaleci Mert Günok topu son anda kornere çeldi.90+2. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de ceza sahasına topla giren Jerome, sağ çaprazdan şansını denedi ancak top yan ağlarda kaldı.90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Demba Ba'nın pasıyla ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İrfan Can Kahveci, topu kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluşturdu. 0-3Stat: Göztepe Gürsel AkselHakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa SönmezGöztepe: Beto xx, Gassama xx, Borges x, Titi x, Schwechlen xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar x (Wilzeck dk. 60 x), Napoleoni xx (Mossoro dk. 79 x), Serdar Gürler x (Tripic dk. 30 x), Jerome xYedekler: Göktuğ Bakırbaş, Reis, Berkan Emir, Murat Paluli, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan, Deniz KadahTeknik Direktör: İlhan PalutBaşakşehir: Mert Günok xx, Çaiçara xx, Epureanu xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xxx, Aleksic xx (Berkay Özcan dk. 83 ?), Visca xx (Ponchk dk. 85 ?), Crivelli xxx (Mehmet Topal dk. 89 ?), Demba Ba xxxYedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Uğur Uçar, Elia, Azubuike, Gökhan İnler, RobinhoTeknik Direktör: Okan BurukGoller: Demba Ba (dk. 40), Crivelli (dk. 57), İrfan Can Kahveci (dk. 90+3) (Başakşehir)Kırmızı Kart: Epureanu (dk. 83) (Başakşehir)Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu (Göztepe), Mahmut Tekdemir (Başakşehir)(Salih Yılmazsoy/İHA)