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Başakşehir devre arasında Arda Turan'ı gönderebilir

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan ancak bu sezon kötü bir performans sergileyen Medipol Başakşehir'de yıldız oyuncu Arda Turan ile yollar devre arasında ayrılacak.

14.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:55

Ligde zirve mücadelesi veren ve 'da grubunda lider olan Medipol 'de yüksek maliyetine karşın sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan Arda Turan'la ara transfer döneminde yolların ayrılması gündeme geldi.

ARDA İLE YENİ KONTRAT YAPILMAYACAK

Barcelona'dan kiralık olarak takıma kazandırılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyla yeni kontrat yapılmama kararı alındı. Arda Turan'ın teklif gelmesi halinde devre arasında da Başakşehir'den ayrılmasına izin verileceği gelen arasında.

TAKIMA KATKI VEREMEDİ

Bu sezon da ilk 11'de forma şansı bulamayan, 7 maça sonradan dahil olan Arda Turan, skora en ufak bir katkı yapamadı. Futbolcu maliyetlerini düşüren Medipol Başakşehir'de en yüksek ücreti alan isim ise Arda Turan...

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Başakşehir devre arasında Arda Turan'ı gönderebilir

Başakşehir, Arda Turan, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (13)
GALATASARAYLI:Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan ancak bu sezon kötü bir performans sergileyen Medipol Başakşehir''de. . . . . . takım liderin 2 puan gerisinde ve avrupa liginde grup lideri saçma sapan haber yapıyorsunuz.
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GÖKSEL:Teşekkürker Cengiz ÜNDER!
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TAM 35:hayatı sansasyonel olan çoğu popüler sanatçı dan daha çok adı bahsedilen bir futbolcu abidesinden daha ne beklenebilir ki. . gitsin mahallede halı saha da oynasın bu saatten sonra. . BÜYÜK UMUTLARIN, KÜÇÜK arda'' sı. . . .
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KEMAL AYDIN:Hem bu takım, hem bu oyuncu beter olsun, daha da beter olsun. Sizi gidi futbol mafyaları
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CORCİ:survivor 2020 kadrosuna yetiştirin bir an önce
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ERCAN:Arda Galatasaray a gelsin , Futbolu Galatasaray da bıraksın , Fatih Terim Ve Arda Turan Artık Barışsın , Türk Futbolumuzda Kavga , şiddet istemiyoruz artık yeter. Arda gel Galatasaray''a Fatih hoca Arda ile barış , Ülkemizde bir başlangıç yapın
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BLACK SWORD:Bence oynamasa bile sözleşme sonunu bekler, hangi ahmak buna 5milyon verir, Survivor da 2021de
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ZİYAA:Gönderin gitsin, takımın ahengini bozuyor. Bu gitsin otelcilik yapsın artık.
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AZİZ:ŞUAN ONUN GS. YE GS. NİN ONA İHTİYACI VAR NET. KOY ORTA SAHAYA BAK NASIL ESKİ GÜNLERİNE DÖNÜYO, HEM DE FALCAOYLA BİRBİRLERİNE ALIŞIKLARDA
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12345:adAM gibi adAM arda gidiyor mu.
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