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Başakşehir'e İngiliz hakem

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Borussia Mönchengladbach oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak.

30.09.2019 12:46Başakşehir'e İngiliz hakem
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Borussia Mönchengladbach oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Attwell düdük çalacak.

M.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü TSİ 19.55'te Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Daniel Richard Cook yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak. - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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