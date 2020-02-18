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Başakşehir'e İngiliz hakem

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

18.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:34Başakşehir'e İngiliz hakem
Medipol 'in, UEFA Ligi Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü Jose Alvalade Stadyumu'nda Sporting Lizbon ile karşılaşacak. TSİ 20.55'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Peter Bankes'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda ise Stuart Attwell, AVAR'da da Lee Betts oturacak. - İSTANBUL

Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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