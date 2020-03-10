Başakşehir'e İskoç hakem
Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek.
10.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:18
Medipol Başakşehir 'in, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Nicholas Walsh'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR'da da Bobby Madden oturacak. - İSTANBUL
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İskoç hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Nicholas Walsh'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR'da da Bobby Madden oturacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Başakşehir'e İskoç hakem
Etiketler : Başakşehir, Avrupa, Spor
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