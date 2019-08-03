Haberler» Spor» Haber

Başakşehir'e İsrailli hakem

Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

03.08.2019 15:58 Başakşehir'e İsrailli hakem
Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsrailli hakem Orel Grinfeld düdük çalacak. Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Eitan Shmuelevitz olacak. - İSTANBUL

Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:20   Futbol: TFF 1. Lig
17:13   Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftası belli oldu
17:11   Futbol: Süper Lig
17:05   Avrupa İkincisi olan İAÜ Voleybol Kadın Takımı İstanbul'a geldi
17:01   Fikret Orman'dan transfer açıklaması
16:50   Süper Lig'de ilk 3 hafta programı açıklandı!
16:45   Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler imza attı