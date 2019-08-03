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Başakşehir'e İsrailli hakem

Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek.

03.08.2019 16:00 Başakşehir'e İsrailli hakem
Medipol Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda sahasında Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmayı İsrailli hakem Orel Grinfeld yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsrailli hakem Orel Grinfeld düdük çalacak. Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Eitan Shmuelevitz olacak.
(İHA)

Olympiakos, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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