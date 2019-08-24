Haberler» Spor» Haber

Başakşehir Emre Belözoğlu'nu unutmadı

Medipol Başakşehir'deki 4 yıllık serüvenine son vererek Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu, turuncu-lacivertli taraftarlar unutmadı.

24.08.2019 21:33 Başakşehir Emre Belözoğlu'nu unutmadı
Medipol Başakşehir'deki 4 yıllık serüvenine son vererek Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu, turuncu-lacivertli taraftarlar unutmadı. Taraftalar, eski kaptanlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Son 4 sezondur Medipol Başakşehir forması giyen ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu'nu eski taraftarları unutmadı. Turuncu-lacivertli taraftarlar, tribüne 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' pankartı açarken, Belözoğlu'nu ısınma sırasında da tribüne çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. - İSTANBUL

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:18   Kardemir Karabükspor 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı
22:16   Real Madrid, Valladolid ile berabere kaldı
22:13   Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
22:12   Medipol başakşehir - fenerbahçe (fotoğraflar)
22:12   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
22:04   Muriqi, eski hocasını unutmadı
22:04   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçından notlar