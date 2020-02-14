Başakşehir evinde Beşiktaş'a yine kaybetmedi

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 22. haftasında evinde Beşiktaş 'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Okan Buruk'un takımı, bu galibiyetle siyah-beyazlılara karşı evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu.

GEÇEN SEZON DA MAÇ 1-0 BİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Fatih Terim Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 yenen Medipol Başakşehir, son mağlubiyeti ise 2014-2015 sezonunda 2-1 kaybederek yaşamıştı.