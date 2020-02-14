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Başakşehir evinde Beşiktaş'a yine kaybetmedi

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla rakibine karşı evinde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

14.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:29

Medipol , Süper Lig'in 22. haftasında evinde 'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Okan Buruk'un takımı, bu galibiyetle siyah-beyazlılara karşı evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu.

GEÇEN SEZON DA MAÇ 1-0 BİTMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Fatih Terim Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 yenen Medipol Başakşehir, son mağlubiyeti ise 2014-2015 sezonunda 2-1 kaybederek yaşamıştı.

Başakşehir evinde Beşiktaş'a yine kaybetmedi

Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
IHTIYAR:8 taşın hala bu seneden umudu varsa, bunamışim ben
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ARİF:Bjk nin belalısı başakşehir
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