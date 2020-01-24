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Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında zorlanıyor

Yarın Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, ligde rakibiyle deplasmanda oynadığı 11 maçın 8'inden mağlup ayrıldı.

24.01.2020 09:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:53Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında zorlanıyor
Yarın Ülker Stadı'nda ile karşılaşacak olan Medipol , ligde rakibiyle deplasmanda oynadığı 11 maçın 8'inden mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Geride kalan 18 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 36 puanla ikinci basamakta yer alırken, sarı-lacivertliler ise 10 galibiyet ile 4'er beraberlik ve mağlubiyet sonucunda elde ettiği 34 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Başakşehir, Ülker Stadı'nda zorlanıyor

Başakşehir, ligde Fenerbahçe'ye konuk olduğu 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ülker Stadı'ndaki tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 3-2'lik skorla alan turuncu-lacivertli takım, diğer mücadelelerde ise 8 kez rakibine mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan son müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

M.Başakşehir'in, Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 11 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0 (2018-2019)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3 (2017-2018)

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2016-2017)

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2015-2016)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2014-2015)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 1 (2012-2013)

Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 2 (2011-2012)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2010-2011)

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0 (2009-2010)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0 (2008-2009)

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 2 (2007-2008) - İSTANBUL

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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