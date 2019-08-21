Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler'de

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligin ikinci haftasındaki Başakşehir- Fenerbahçe
maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü oynanacak M.Başakşehir - Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler düdük çalacak. 23, 24, 25 ve 26 Ağustos'ta oynanacak mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:
23 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş - Göztepe: Ali Palabıyık
24 Ağustos Cumartesi
19.15 MKE Ankaragücü - İ.M. Kayserispor: Ali Şansalan
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa: Serkan Tokat
21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
25 Ağustos Pazar
19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan
21.45 Galatasaray - Konyaspor: Mete Kalkavan
26 Ağustos Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan - İSTANBUL