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Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ikinci hafta oynanacak olan maçların saatleri ve görev alacak hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

21.08.2019 12:42
Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'de ikinci hafta maç programı ve hakemleri açıklandı. Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş-Göztepe maçını Ali Palabıyık ve Galatasaray-Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.

MHK, Denizlispor-Galatasaray maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Fenerbahçe-Gazişehir karşılaşmasının hakemi Arda Kardeşler'e bu hafta maç vermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

HALİL UMUT MELER, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

YORUMLAR (2)
TÜRBÜN: PENALTILARI MAÇIN İLK DAKİKALARINDA VERKİ RAKİBİN DİRENCİ DÜŞSÜN . SONRADA RAKİBE TOP RÖSTERMEDİ DESİNLER.
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VATANDAŞ: HALİL UMUT MELENDEN ARDA KARDEŞLER PERFORMANSI BEKLİYORUZ . EN AZ 3 PENALTI .
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