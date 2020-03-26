Başakşehir FIFA Karantina Turnuvası'nda Galip
İngiltere'nin Leyton Orient ekibinin düzenlediği FIFA Karantina Turnuvası'nın ilk turunda Başakşehir, Olimpik Marsilya ile oynadığı maçta galip geldi. Yorumcu Uğur Karakullukçu'nun yorumladığı maç yayınında Başakşehir e-spor oyuncusu Sanchez, Marsilya oyuncusunu 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
26.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:01
İngiltere 'nin Leyton Orient ekibinin düzenlediği FIFA Karantina Turnuvası'nın ilk turunda Başakşehir , Olimpik Marsilya ile oynadığı maçta galip geldi. Yorumcu Uğur Karakullukçu'nun yorumladığı maç yayınında Başakşehir e-spor oyuncusu Sanchez, Marsilya oyuncusunu 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Başakşehir, İngiltere, Karantina, Orient, Spor