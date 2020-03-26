Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başakşehir FIFA Karantina Turnuvası'nda Galip

İngiltere'nin Leyton Orient ekibinin düzenlediği FIFA Karantina Turnuvası'nın ilk turunda Başakşehir, Olimpik Marsilya ile oynadığı maçta galip geldi. Yorumcu Uğur Karakullukçu'nun yorumladığı maç yayınında Başakşehir e-spor oyuncusu Sanchez, Marsilya oyuncusunu 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

26.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:01
İngiltere 'nin Leyton Orient ekibinin düzenlediği FIFA Karantina Turnuvası'nın ilk turunda Başakşehir , Olimpik Marsilya ile oynadığı maçta galip geldi. Yorumcu Uğur Karakullukçu'nun yorumladığı maç yayınında Başakşehir e-spor oyuncusu Sanchez, Marsilya oyuncusunu 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Başakşehir FIFA Karantina Turnuvası’nda Galip

Kaynak: Dugout

Etiketler: Başakşehir, İngiltere, Karantina, Orient, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Başakşehir FIFA Karantina Turnuvası'nda Galip - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı Spor
Medipol Başakşehir, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı
İngilizler yazdı! Trezeguet, Süper Lig’e dönüyor Spor
İngilizler yazdı! Trezeguet, Süper Lig'e dönüyor
Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Spor
Şaşırtan görüntü! Ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı Spor
Başkan, koronavirüsle mücadele için yaptığı hareketle alkış aldı
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak’tan ilk açıklama Spor
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum Spor
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı Spor
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Emre Aşık’ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı Spor
Emre Aşık'ın eski eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı

Son Dakika Spor Haberleri

18:48: Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak - Spor 18:45: Başakşehir'den koronavirüs açıklaması - Spor 18:44: Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmanlara devam ediyor - Spor 18:42: Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı - Spor 18:42: Başakşehir'de koronavirüs testleri negatif çıktı - Spor 18:28: İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet - Spor 18:11: Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar - Spor 17:31: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama - Spor 16:50: Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı - Spor 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 09:37: Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır - Haberler