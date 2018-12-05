Başakşehir Forması Giyen Milos Jojic'in Kaçırdığı Gol, Herkesi Şaşırttı

Spor Toto Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adana Demirspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında Medipol Başakşehir forması giyen Milos Jojic inanılmaz bir gol kaçırdı.

Edin Visca ile kontraatağa çıkan Başakşehir, Adana Demirspor defansını eksik yakaladı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Visca, kaleye vurmak yerine pasını Jojic'e verdi. 26 yaşındaki oyuncu, topu boş kale yerine auta yolladı.

AVCI TEPKİ GÖSTERMEDİ

Sırp oyuncu, kaçırdığı gole kendisi de inanamazken, Teknik Direktör Abdullah Avcı bu pozisyona tepkisiz kaldı. Sosyal medyada oyuncu yerden yere vurulurken bu pozisyon birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.