Başakşehir - Galatasaray Maçının Sonunda Kavga Çıktı

Süper Ligde 1-1 sona eren Başakşehir - Galatasaray mücadelesi sonrasında soyunma odasına arbede yaşandığı ortaya çıktı. Futbol Arena'nın haberine göre maç bitiminde iki takım oyuncuları soyunma odası tüneline girerken Attamah ile Feghouli tartıştı. Ağız dalaşı ile başlayan tartışmada Feghouli ile Attamah birbirlerinin üzerine yürüyünce tansiyon yükseldi.

İki futbolcunun birbirlerine hamle yapması üzerine takım arkadaşları da eklenince koridorda ortalık karıştı. Araya giren antrenörler tartışmanın büyümesini engelledi.

EMRE İLE FERNANDO TARTIŞMIŞTI

Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında bir ikili mücadele sonunda Emre Belözoğlu ve Fernando tartışmıştı. İki oyuncu maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından sarı kart ile cezalandırırken Emre Belözoğlu gelecek haftaki müsabakada cezalı duruma düştü.